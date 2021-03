Draghi | verso riapertura scuole - Video «Interventi su sanitari che non vogliono vaccinarsi»

Advertising

Palazzo_Chigi : #ProgettiPerRipartire, Draghi: Il nostro, il vostro successo in questo compito può essere anche un passo verso il r… - Borderline_24 : Scuole verso la riapertura. #Draghi: 'Fino alla prima media'. Norma su vaccini per gli operatori sanitari… - SacchiGg : RT @alanfriedmanit: Draghi sull’economia nei prossimi sei mesi: “Mano mano ci sposteremo dagli aiuti verso gli investimenti che creeranno… - NemNemecsek : RT @alanfriedmanit: Draghi sull’economia nei prossimi sei mesi: “Mano mano ci sposteremo dagli aiuti verso gli investimenti che creeranno… - TiscaTi : RT @alanfriedmanit: Draghi sull’economia nei prossimi sei mesi: “Mano mano ci sposteremo dagli aiuti verso gli investimenti che creeranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi verso

...quelle società che non rispettano i patti', ha sottolineato il premier. 'Criterio dell'età deve essere prioritario' - Sul criterio della somministrazione dei vaccini in Italia,ha ......riapertura parrucchieri in zona rossa Tra le proposte che l'esecutivo guidato da Mariosta ... Una proposta che probabilmente non verrà accolta, più probabile infatti che si vadala zona ...Il premier Draghi durante la conferenza stampa: ''In gioco la salute, la vita e la morte, bisogna cercare il coordinamento Ue. Non minaccio misure, la risposta delle Regioni è stata positiva''.Il premier: "Il blocco dell'export è completamente condiviso in Ue. Però non ne usciamo con i blocchi ma con la produzione dei vaccini" ...