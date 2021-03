Draghi: «Si riaprono le scuole fino alla prima media». Confermate tutte le restrizioni attuali (Di venerdì 26 marzo 2021) Tornano le scuole aperte in zona rossa: nidi, elementari e prima media. Il governo ha finalmente scelto sul nodo scuola. Con un compromesso, didattica a distanza per i più grandi. Rientro in aula fino alla prima media. Una decisione quasi obbligata dopo il pressing delle famiglie. La chiusura delle scuole di ogni ordine a gradoi era stata decisa col Dpcm del 2 marzo scorso. Draghi conferma: riapriremo le scuole fino alla prima media “Confermo la decisione di aprire fino alla prima media”, ha detto Mario Draghi in conferenza stampa al termine della cabina di regia con ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Tornano leaperte in zona rossa: nidi, elementari e. Il governo ha finalmente scelto sul nodo scuola. Con un compromesso, didattica a distanza per i più grandi. Rientro in aula. Una decisione quasi obbligata dopo il pressing delle famiglie. La chiusura delledi ogni ordine a gradoi era stata decisa col Dpcm del 2 marzo scorso.conferma: riapriremo le“Confermo la decisione di aprire”, ha detto Marioin conferenza stampa al termine della cabina di regia con ...

