Draghi: “Operatori sanitati non vaccinati? Non va bene, il governo intende intervenire. La ministra Cartabia sta prendendo un provvedimento” (Di venerdì 26 marzo 2021) La conferma dell’apertura delle scuole fino alla prima media, il punto sulla campagna vaccinale e una novità assoluta: il governo interverrà per impedire che Operatori sanitari non vaccinati siano a contatto con i pazienti. È la novità principale della conferenza stampa a cui hanno preso parte il premier Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza. Il presidente del Consiglio ha risposto con parole nette alle domande dei cronisti: “Non va bene che Operatori sanitari non vaccinati siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta prendendo un provvedimento a riguardo”. Quale provvedimento? Al momento non è dato saperlo, ma già l’annuncio è una notizia, specie dopo gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) La conferma dell’apertura delle scuole fino alla prima media, il punto sulla campagna vaccinale e una novità assoluta: ilinterverrà per impedire chesanitari nonsiano a contatto con i pazienti. È la novità principale della conferenza stampa a cui hanno preso parte il premier Marioe il ministro della Salute Roberto Speranza. Il presidente del Consiglio ha risposto con parole nette alle domande dei cronisti: “Non vachesanitari nonsiano a contatto con malati. Lastauna riguardo”. Quale? Al momento non è dato saperlo, ma già l’annuncio è una notizia, specie dopo gli ...

