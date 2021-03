Draghi conferma la riapertura delle scuole fino alla prima media E sul personale sanitario No Vax | «Presto una norma» – La diretta

(Di venerdì 26 marzo 2021) Mentre proseguono i lavori di stesura del nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il presidente del Consiglio Mariofa il punto con la stampa per chiarire partenuove misure che entreranno in vigore a partire dal 7 aprile, dopo le festività pasquali. Dcabina di regia anti-Covid della mattinata, intanto, è trapelata la decisione di far tornare in classe tutti gli studenti che frequentano la, leelementari e gli asili, a prescindere dcolorazione della regione. Con dieci minuti di ritardo, alle 14.10, inizia la conferenza di: «Nuovi criteri per bloccare l’export di vaccini» «l’unico requisito per bloccare l’esportazione dei vaccini ...

Il premier in conferenza stampa, al termine del Consiglio europeo Ue.le sanzioni per gli operatori sanitari che hanno rifiutato la propria dose. ..."Sila decisione di riaprire fino alla 1° media, il ministro Bianchi sta lavorando affinchè questa riapertura avvenga in modo ordinato" : così Marioin conferenza stampa sulle scuole ...“Le scuole riaprono fino alla prima media, il ministro Bianchi sta lavorando perché avvenga in modo ordinato. La volontà complessiva era che, se ci fosse stato uno spazio, lo avremmo utilizzato per le ...In tanti sono rimasti delusi quando hanno visto la lista dei ministri del nuovo governo Draghi. In particolare per la conferma di Roberto Speranza a ministro della Salute. Atlanticoquotidiano.it ha of ...