Diritti tv Serie A, trovato l’accordo con Dazn per il prossimo triennio (Di venerdì 26 marzo 2021) Dazn si è assicurata i Diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. Favorevoli 16 club, con gli altri 4 contrari. Adesso si cerca l’accordo con Sky Fumata bianca per i Diritti tv della Serie A. Dopo mesi di tira e molla, a tre giorni dalla scadenza del bando, finalmente i club del campionato hanno trovato l’accordo con Dazn per il triennio 2021-2024. Dopo la fumata nera di mercoledì, questo pomeriggio 16 club della Serie A hanno votato a favore, tra cui la Roma, fino a ieri indecisa. A votare contro invece sono state Genoa, Sampdoria, Crotone e Sassuolo. Dazn quindi trasmetterà le gare della Serie A per i prossimi tre ... Leggi su zon (Di venerdì 26 marzo 2021)si è assicurata itv dellaA per il. Favorevoli 16 club, con gli altri 4 contrari. Adesso si cercacon Sky Fumata bianca per itv dellaA. Dopo mesi di tira e molla, a tre giorni dalla scadenza del bando, finalmente i club del campionato hannoconper il2021-2024. Dopo la fumata nera di mercoledì, questo pomeriggio 16 club dellaA hanno votato a favore, tra cui la Roma, fino a ieri indecisa. A votare contro invece sono state Genoa, Sampdoria, Crotone e Sassuolo.quindi trasmetterà le gare dellaA per i prossimi tre ...

Advertising

GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? - AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - RaiSport : Diritti tv a #Dazn per i prossimi 3 anni ? Hanno votato a favore 16 club contro 4 contrari ?? - nonmiindritto : RT @faustomamberti: Prime reazioni dopo l’assegnazione dei diritti della serie A a #Dazn - LelloPinto : RT @LelloPinto: La Lega affida i diritti per 7 partite di serie A a DAZN. Ma lo sanno che hanno appena DUE canali? Il 209 e 212. E perché S… -