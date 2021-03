Covid, record pochi nati e morti: sparita una città come Firenze (Di venerdì 26 marzo 2021) Al 31 dicembre 2020 la popolazione residente in Italia è inferiore di quasi 384 mila unità rispetto all'inizio dell'anno, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze. Nel 2020 si registra un nuovo minimo storico di nascite dall'unità d'Italia, un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra e una forte riduzione dei movimenti migratori.Lo dice l'Istat nel rapporto "La dinamica demografica durante la pandemia Covid-19 ", diffuso oggi. Gli effetti negativi prodotti dall'epidemia Covid-19 hanno amplificato la tendenza al declino di popolazione in atto dal 2015: è stato dello 0,6% il calo della popolazione residente in Italia nel 2020 (al 31 dicembre 2020 risiedono in Italia 59.257.566 persone, 383.922 in meno rispetto all'inizio dell'anno).NASCITE AL MINIMO - Il nuovo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 marzo 2021) Al 31 dicembre 2020 la popolazione residente in Italia è inferiore di quasi 384 mila unità rispetto all'inizio dell'anno,se fosseunagrande quanto. Nel 2020 si registra un nuovo minimo storico di nascite dall'unità d'Italia, un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra e una forte riduzione dei movimenti migratori.Lo dice l'Istat nel rapporto "La dinamica demografica durante la pandemia-19 ", diffuso oggi. Gli effetti negativi prodotti dall'epidemia-19 hanno amplificato la tendenza al declino di popolazione in atto dal 2015: è stato dello 0,6% il calo della popolazione residente in Italia nel 2020 (al 31 dicembre 2020 risiedono in Italia 59.257.566 persone, 383.922 in meno rispetto all'inizio dell'anno).NASCITE AL MINIMO - Il nuovo ...

fattoquotidiano : 'DOPPIA MUTAZIONE' IN INDIA E in Francia 'l'epidemia accelera ovunque', leggete cosa accade - coldiretti : Suez, Coldiretti: il blocco del canale di Suez mette a rischio le esportazioni Made in Italy in Asia dove si è regi… - messveneto : Effetto Covid, record di morti e mai così pochi nati dall’Unità d’Italia: Crolla anche il numero dei matrimoni. L’u… - infoitinterno : Ucraina, record di casi di Covid: 16.669 in un giorno - tusciatimes : Covid, vaccini: Unità crisi Lazio, “Nuovo record ieri oltre 25 mila somministrazioni” -