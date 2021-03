Covid: proposta Draghi in cabina regia, check a metà aprile su proroga misure/Adnkronos (2) (Di venerdì 26 marzo 2021) (Adnkronos) – D’altronde la Lega non nasconde le proprie perplessità sul mese di aprile. “Se con contagi alti e ospedali pieni si chiude – fanno trapelare fonti del Carroccio nel tardo pomeriggio – con contagi bassi e ospedali a posto si apre. Semplice. Siamo perfettamente d’accordo. Diciamo solo che non è possibile decidere adesso che per tutto aprile, qualunque cosa accadrà, tutto rimarrà comunque chiuso. Salute e lavoro non sono nemici”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) () – D’altronde la Lega non nasconde le proprie perplessità sul mese di. “Se con contagi alti e ospedali pieni si chiude – fanno trapelare fonti del Carroccio nel tardo pomeriggio – con contagi bassi e ospedali a posto si apre. Semplice. Siamo perfettamente d’accordo. Diciamo solo che non è possibile decidere adesso che per tutto, qualunque cosa accadrà, tutto rimarrà comunque chiuso. Salute e lavoro non sono nemici”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

