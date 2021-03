Covid: giudice Giorgianni, ‘io e Gratteri diffamati, non farò il vaccino ma non chiamatemi no vax’ (4) (Di venerdì 26 marzo 2021) (Adnkronos) – Sulle zone ‘a colori’ in Italia il magistrato dice: “Il vero problema è come vengono rilevati gli indici. Anche studiosi illustri hanno parlato di criticità nel rilevamento degli indici che poi determinano l’apertura o la chiusura delle zone. E poi c’è anche un’altra cosa che voglio evidenziare e parlo della questione dei tamponi”. “Tanti scienziati ma anche colui che ha inventato i tamponi ha messo in guardia sul fatto che non potessero avere una funziona diagnostica perché c’era una forte percentuale di falsi positivi”. “Alcuni strumenti andrebbero migliorati”, spiega. “Ogni persona di buon senso dovrebbe augurarsi che ci siano degli interventi correttivi”, spiega il magistrato all’Adnkronos. “Al di là delle libertà fondamentali ce n’é una che rischia di fare danni irreversibili e mi riferisco a quella dell’iniziativa privata – aggiunge – le piccole e le medie imprese ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 marzo 2021) (Adnkronos) – Sulle zone ‘a colori’ in Italia il magistrato dice: “Il vero problema è come vengono rilevati gli indici. Anche studiosi illustri hanno parlato di criticità nel rilevamento degli indici che poi determinano l’apertura o la chiusura delle zone. E poi c’è anche un’altra cosa che voglio evidenziare e parlo della questione dei tamponi”. “Tanti scienziati ma anche colui che ha inventato i tamponi ha messo in guardia sul fatto che non potessero avere una funziona diagnostica perché c’era una forte percentuale di falsi positivi”. “Alcuni strumenti andrebbero migliorati”, spiega. “Ogni persona di buon senso dovrebbe augurarsi che ci siano degli interventi correttivi”, spiega il magistrato all’Adnkronos. “Al di là delle libertà fondamentali ce n’é una che rischia di fare danni irreversibili e mi riferisco a quella dell’iniziativa privata – aggiunge – le piccole e le medie imprese ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, multato per autocertificazione falsa: giudice lo assolve - TgLa7 : ++ #Covid, giudice Belluno: giusto sospendere chi non si vaccina ++ Dieci operatori Rsa avevano rifiutato somministrazione - Agenzia_Ansa : Niente stipendio senza il vaccino anti-Covid. Questa la decisione di un giudice di Belluno. Dieci operatori di una… - semprevane : @lunar_puck Per il giudice non solo mancano una norma specifica sull'obbligo di verità nelle autocertificazioni da… - lifestyleblogit : Covid, giudice Giorgianni: 'Io e Gratteri diffamati, no vaccino ma non chiamatemi no vax' - -