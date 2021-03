Ciclismo | Matthew Walls positivo al Covid La Bora-Hansgrohe salterà l’E3 di Harelbeke

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 marzo 2021) Brutte notizie in casa. Questa mattina, infatti, lo sprinter britannicoè risultatoal-19. Il giovane velocista faceva parte dei sette iscritti dal sodalizio tedesco all’odierna E3 die, per questo motivo, lanon potrà quindi prendere parte alla prestigiosa semiclassica fiamminga. Una tegola davvero pesante per il team teutonico e, soprattutto, per Nils Politt, secondo classificato dell’ultima Parigi-Roubaix, il quale è in grande forma ed era un potenziale outsider per il successo finale. C’è da capire, ora, come potrà proseguire la campagna del Nord della. Domenica c’è la Gand-Wevelgem e, chiaramente, bisognerà vedere con quali uomini potrà partecipare la compagine ...