Cambio colore regioni, Lazio verso l’arancione, stabile la Lombardia: le nuove previsioni (Di venerdì 26 marzo 2021) I dati settimanali sul contagio da Covid-19 spingono, come ormai di consueto, verso un nuovo Cambio colore per le regioni d’Italia. Mentre si fa strada l’ipotesi di ripristinare le zone gialle a partire dal 7 aprile 2021 per le regioni a basso contagio, si fanno i conti con le imminenti nuove colorazioni. Tra conferme e novità, alcune regioni potranno regredire o migliorare rispetto alla situazione in essere. Cambio colore regioni, tra conferme e novità: le nuove colorazioni Stando all’andamento dei contagi, sono ancora tante le regioni che superano il parametro dei 250 nuovi casi ogni 100mila abitanti e che, dunque, devono rimanere in zona rossa. Tra queste la ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 marzo 2021) I dati settimanali sul contagio da Covid-19 spingono, come ormai di consueto,un nuovoper led’Italia. Mentre si fa strada l’ipotesi di ripristinare le zone gialle a partire dal 7 aprile 2021 per lea basso contagio, si fanno i conti con le imminenticolorazioni. Tra conferme e novità, alcunepotranno regredire o migliorare rispetto alla situazione in essere., tra conferme e novità: lecolorazioni Stando all’andamento dei contagi, sono ancora tante leche superano il parametro dei 250 nuovi casi ogni 100mila abitanti e che, dunque, devono rimanere in zona rossa. Tra queste la ...

Advertising

simoh2o : La cosa che non sopporto più è questa mancanza di prospettive, di progetti da portare avanti, questo vivere aspetta… - curlyyyangel : @SHED0NTL0V3ME Si grazieee(ovvio non prendo il tuo cambio colore o fantasia non so solo mi piace lo stile ) - messveneto : Oggi il governo decide il cambio di colore per le regioni: il Friuli la peggiore per incidenza, scontro tra chi vuo… - marchess88 : Oggi si svolge la cabina di regia del governo sul nuovo decreto, in Italia i nuovi casi di #COVID19 sono stati 23.6… - AgenPolitica : LA CAMPANIA RESTA IN ROSSO: NESSUNA POSSIBILITA’ DI CAMBIO DI COLORE -