Biomutant per PC sarà gratuito per gli abbonati a EA Play Pro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biomutant per

Stai guardando Pubblicità Dopo anni di attesa, finalmente mancano solo due mesi al lancio dicelebrare il grande evento, Experiment 101 ha reso disponibile un nuovo trailer ricco di azione che puoi vedere di seguito. Stai guardando Pubblicità Ti ricordiamo cheè ...Il contenuto è stato posto come bonus di preordine soloincentivare e avere un miglior affare ... Vi ricordiamo chesarà disponibile dal 25 maggio su PS4 , Xbox One e PC tramite Steam . ...Sembra che Biomutant stia per entrare nel catalogo di giochi gratuiti per gli abbonati al servizio EA Play Pro.Biomutant il nuovo gioco sviluppato da Experiment 101 e pubblicato da THQ Nordic che dovrebbe uscire, salvo complicazioni, il 25 maggio 2021. Quest'anno potremmo quindi, almeno in linea teorica, ...