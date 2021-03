Antitrust, sanzione di 5 milioni ad Autostrade per pratica commerciale scorretta (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Antitrust ha sanzionato Autostrade per l’Italia per pratica commerciale scorretta. La nota pubblicata sul sito dell’Autorità. L’Antitrust ha comminato una multa da 5 milioni di euro ad Autostrade per l’Italia per pratica commerciale scorretta. Lo rende noto l’Autorità con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. L’Autorità Garante dispone inoltre che “Autostrade per l’Italia S.p.A. dovrà anche pubblicare un estratto del provvedimento sul proprio sito internet e su uno dei quotidiani a maggiore tiratura nazionale“. Antitrust, multa da 5 milioni di euro ad Autostrade La multa è stata comminata in quanto ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ha sanzionatoper l’Italia per. La nota pubblicata sul sito dell’Autorità. L’ha comminato una multa da 5di euro adper l’Italia per. Lo rende noto l’Autorità con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. L’Autorità Garante dispone inoltre che “per l’Italia S.p.A. dovrà anche pubblicare un estratto del provvedimento sul proprio sito internet e su uno dei quotidiani a maggiore tiratura nazionale“., multa da 5di euro adLa multa è stata comminata in quanto ...

