Vincenzo Caradonna è stato condannato all'ergastolo (Di giovedì 25 marzo 2021) La Corte d'Assise di Trapani ha condannato all'ergastolo il salemitano, 48 anni, accusato dell'omicidio della compagna Angela Stefani. Il corpo non è mai stato ... Leggi su today (Di giovedì 25 marzo 2021) La Corte d'Assise di Trapani haall'il salemitano, 48 anni, accusato dell'omicidio della compagna Angela Stefani. Il corpo non è mai...

Advertising

milanomagazine : Salemi, carcere a vita per Vincenzo Caradonna. Uccise l'ex compagna e ne fece sparire il corpo. -… - lupettorosso76 : RT @fanpage: Omicidio Angela Stefani, condanna all’ergastolo per il compagno Vincenzo Caradonna - fanpage : Omicidio Angela Stefani, condanna all’ergastolo per il compagno Vincenzo Caradonna - AlqamahPost : Salemi, carcere a vita per Vincenzo Caradonna: uccise l’ex compagna ... - - Today_it : Vincenzo Caradonna è stato condannato all'ergastolo -