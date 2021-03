Vangelo del giorno | Luca 1 | 26-38 – Audio e commento Papa Francesco

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 25 marzo 2021) Lo spunto deldel25 Marzo 2021, Giovedì: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola“. V Settimana di Quaresima – I Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo1,26-38 In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, L'articolo proviene da La Luce di Maria.