Uomini e Donne, nella puntata di oggi: Maria delusa da Alessandro, eliminazione a sorpresa (Di giovedì 25 marzo 2021) nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 25 marzo, vedremo che la conduttrice farà accomodare al centro dello studio Alessandro. Quest’ultimo racconterà come stia procedendo la sua vita sentimentale e poi avrà un acceso diverbio con la dama Maria. In seguito, poi, si passerà ai giovani e l’attenzione si focalizzerà soprattutto su Samantha. Roberto tornerà in trasmissione a seguito di alcuni giorni d’assenza e la tronista prenderà una decisione inattesa. nella puntata di oggi: lite tra Maria e Alessandro Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che al centro dello studio si siederà ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 marzo 2021)didi, giovedì 25 marzo, vedremo che la conduttrice farà accomodare al centro dello studio. Quest’ultimo racconterà come stia procedendo la sua vita sentimentale e poi avrà un acceso diverbio con la dama. In seguito, poi, si passerà ai giovani e l’attenzione si focalizzerà soprattutto su Samantha. Roberto tornerà in trasmissione a seguito di alcuni giorni d’assenza e la tronista prenderà una decisione inattesa.di: lite traLe anticipazioni delladidirivelano che al centro dello studio si siederà ...

