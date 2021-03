Un posto al sole, anticipazioni 26 marzo: una decisione importante (Di giovedì 25 marzo 2021) Un posto al sole porterà a conclusione la settimana di programmazione con una puntata ricca di colpi di scena, come attestano le anticipazioni inerenti l'episodio che andrà in onda venerdì 26 marzo. In particolare, Franco si renderà sempre più conto di quanto sia particolarmente complesso e delicato il suo incarico di addetto alla sicurezza. L'uomo, infatti, ha accettato di lavorare con Roberto Ferri per ripagare il debito contratto con lui a causa di Nunzio e l'imprenditore ha chiesto a Boschi di indagare in azienda per scoprire chi possa esserci dietro i sabotaggi subiti negli ultimi tempi. Tuttavia, gli operai continueranno a manifestare il proprio disappunto e la propria insofferenza per la presenza del nuovo arrivato ai Cantieri e per Franco non sarà facile gestire le tensioni. Intanto, Filippo e Serena ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 25 marzo 2021) Unalporterà a conclusione la settimana di programmazione con una puntata ricca di colpi di scena, come attestano leinerenti l'episodio che andrà in onda venerdì 26. In particolare, Franco si renderà sempre più conto di quanto sia particolarmente complesso e delicato il suo incarico di addetto alla sicurezza. L'uomo, infatti, ha accettato di lavorare con Roberto Ferri per ripagare il debito contratto con lui a causa di Nunzio e l'imprenditore ha chiesto a Boschi di indagare in azienda per scoprire chi possa esserci dietro i sabotaggi subiti negli ultimi tempi. Tuttavia, gli operai continueranno a manifestare il proprio disappunto e la propria insofferenza per la presenza del nuovo arrivato ai Cantieri e per Franco non sarà facile gestire le tensioni. Intanto, Filippo e Serena ...

