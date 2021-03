Ue | Sassoli | “Certificato vaccinale è strumento importante e utile per riaprire in sicurezza Non è discriminatorio”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ilverde digitale, o, è uno “” per consentire di“in” le attività economiche, cosa ci cui c’è un gran “bisogno”, perché consentirà a chi lo esibisce di dimostrare di non essere “pericoloso” per il prossimo. Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo David, in conferenza stampa dopo essere intervenuto nel Consiglio Europeo in videoconferenza. Il Parlamento Europeo, afferma, “ha votato poco fa la procedura d’urgenza” per ilverde, o digitale. “Nel passato Consiglio Europeo sono stato io a proporlo, nel discorso di apertura”. “E molto– continua – è uno...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli Certificato

Il Fatto Quotidiano

... David. "Il Parlamento ha votato la procedura d'urgenza poco fa" e "nel passato Consiglio europeo sono stato io a proporre" lo strumento deldigitale. "E' molto importante. E' uno ...Come se non bastassero le differenze di vedute sul regolamento sugli export , quelle sulvaccinale , ora al menu del summit europeo in videoconferenza si aggiunge un'altra ...David, ...Si riunisce oggi e domani in videoconferenza il tradizionale vertice di marzo dei capi di Stato e di governo dell'Ue. Per l'Italia parteciperà al vertice dei Ventisette, per la seconda volta come pres ...Bruxelles, 23 mar. (askanews) – Si svolgerà giovedì 25 e venerdì 26 marzo in videoconferenza il prossimo vertice dei capi di Stato e di governi dell’Ue. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Mi ...