Trova un album di nozze nella spazzatura e lo posta su Fb. E la contatta la moglie del testimone

Advertising

AmbasciataUSA : #DanteinAmerica si trova dove meno te lo aspetti. Anche sul vinile di Bleach, il primo album dei Nirvana, o sulle t… - rizzigiu : RT @AmbasciataUSA: #DanteinAmerica si trova dove meno te lo aspetti. Anche sul vinile di Bleach, il primo album dei Nirvana, o sulle t-shir… - riccardoismyna1 : RT @AmbasciataUSA: #DanteinAmerica si trova dove meno te lo aspetti. Anche sul vinile di Bleach, il primo album dei Nirvana, o sulle t-shir… - BasakBbzglu : RT @AmbasciataUSA: #DanteinAmerica si trova dove meno te lo aspetti. Anche sul vinile di Bleach, il primo album dei Nirvana, o sulle t-shir… - centrostudiusa : RT @AmbasciataUSA: #DanteinAmerica si trova dove meno te lo aspetti. Anche sul vinile di Bleach, il primo album dei Nirvana, o sulle t-shir… -

Ultime Notizie dalla rete : Trova album

leggo.it

Appoggiato su un cestino della spazzatura ha trovato unfotografico con le foto in bianco e nero: era l'di un matrimonio . E ora, grazie ai social network, è riuscita a rintracciare la moglie di uno dei testimoni. Accade a Milano, e la protagonista della vicenda è Marina Mocchetto , che dopo quel ...Con simili premesse, l'non può deludere: dal charleston in lezioso levare di Nirvana alla ... a favore di ritornelli ripetuti, pattern blues e parti vocali effettate, la scalettaun ...Appoggiato su un cestino della spazzatura ha trovato un album fotografico con le foto in bianco e nero: era l’album di un matrimonio. E ora, grazie ai social network, è riuscita ...Malika Ayane ha raccontato il suo nuovo album, "Malifesto", in conferenza stampa. Scopri su Newsic.it cosa ci ha raccontato!