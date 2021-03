Traffico Roma del 25-03-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione al microfono Simone Cerchiara vicino a Porta didisagi per un incidente in via De Santis rallentamenti E possibili ripercussioni nelle vie circostanti fuorinella zona di Colle monfortani incidente sulla Prenestina procedere con prudenza al Quadraro in via Cartagine olio in un tratto di strada all’altezza di via Selinunte moderare la velocità e domani è in programma lo sciopero del trasporto pubblico mezzi pubblici in servizio fino alle 8:30 poi sciopero fino alle 17 e dalle 17 alle 20 la ripresa dei servizi per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it Comunque per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...