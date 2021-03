Ruvo di Puglia: in otto nel monolocale a giocare alla playstation, sanzionati Carabinieri (Di giovedì 25 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Carabinieri della stazione Carabinieri di Ruvo di Puglia, nell’ambito di servizi mirati al rispetto delle norme in materia contenimento diffusione epidemiologica Covid-19, negli ultimi giorni hanno elevato oltre 20 sanzioni amministrative. L’attività di controllo ha riguardato singoli cittadini, attività commerciali e locali privati, utilizzati come luogo di ritrovo da parte dei giovani. E sono proprio i giovanissimi, che sono stati protagonisti di uno degli ultimi controlli effettuati. Nella serata di martedì infatti i Carabinieri di Ruvo di Puglia hanno sorpreso all’interno di un monolocale sette ragazzi tutti minorenni ed uno appena maggiorenne, che si erano riuniti per ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 25 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella stazionedidi, nell’ambito di servizi mirati al rispetto delle norme in materia contenimento diffusione epidemiologica Covid-19, negli ultimi giorni hanno elevato oltre 20 sanzioni amministrative. L’attività di controllo ha riguardato singoli cittadini, attività commerciali e locali privati, utilizzati come luogo di ritrovo da parte dei giovani. E sono proprio i giovanissimi, che sono stati protagonisti di uno degli ultimi controlli effettuati. Nella serata di martedì infatti ididihanno sorpreso all’interno di unsette ragazzi tutti minorenni ed uno appena maggiorenne, che si erano riuniti per ...

L'arte di impastare la Pasqua

Le uova sono di Belmonte, raccolte a Ruvo di Puglia, così come il miele. I canditi sono quelli di Morandin, provenienti dalla Val d'Aosta: ce ne sono tanti, tanto che l'arancia candita è il secondo ...

