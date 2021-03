Rc Auto | Ivass | in IV trim prezzo medio di 379 euro -6 | 1%**

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Nel quartoestre del 2020 ileffettivo della garanzia r.c.è stato di 379, in riduzione del 6,1 per cento su base annua (circa 25). E’ quanto emerge dal bollettino statistico Iper dell’. Il numero di contratti stipulati è cresciuto del 3,2% rispetto al 2019 mentre i ‘nuovi rischi’, intesi come nuovi veicoli e/o nuovi assicurati, sono diminuiti nello stesso periodo del 4,2%. La riduzione delè più accentuata nel Centro-Sud (Crotone -9,2%; Catanzaro -8,4%; Latina -8,1%) e in alcune provincie del Nord (Bologna -7,3%; Milano -7,1%). E’ sceso ancora il differenziale di premio tra Napoli e Aosta, che si attesta a 212; il 23,1 per cento dei ...