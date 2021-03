“Mister a domani”: il calciatore non è mai arrivato a casa (Di giovedì 25 marzo 2021) Una tragedia immane ha colpito la Lazio. Uno dei suoi giovani calciatori non è tornato a casa. Drammatico l’epilogo della sua serata. Incidente Daniel Guerini – calciatore della Lazio (Twitter)Il calcio è un sogno da rincorrere a pieni polmoni. Non è semplice affermarsi in questo sport, bisogna avere la testa giusta oltre alle qualità tecniche adatte. Poi devono combaciare una serie di fattori. Alcune volte basta un attimo, un pallone toccato nel modo giusto e la carriera di un calciatore può cambiare improvvisamente nel bene o nel male. Daniel Guerini quel sogno lo stava rincorrendo da tempo e lo aveva quasi agguantato. Vedeva quel traguardo così vicino che quasi poteva toccarlo. Purtroppo però la vita ha deciso di tirargli un brutto scherzo strappandolo a questa vita proprio mentre era nel fiore degli anni. Il ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 marzo 2021) Una tragedia immane ha colpito la Lazio. Uno dei suoi giovani calciatori non è tornato a. Drammatico l’epilogo della sua serata. Incidente Daniel Guerini –della Lazio (Twitter)Il calcio è un sogno da rincorrere a pieni polmoni. Non è semplice affermarsi in questo sport, bisogna avere la testa giusta oltre alle qualità tecniche adatte. Poi devono combaciare una serie di fattori. Alcune volte basta un attimo, un pallone toccato nel modo giusto e la carriera di unpuò cambiare improvvisamente nel bene o nel male. Daniel Guerini quel sogno lo stava rincorrendo da tempo e lo aveva quasi agguantato. Vedeva quel traguardo così vicino che quasi poteva toccarlo. Purtroppo però la vita ha deciso di tirargli un brutto scherzo strappandolo a questa vita proprio mentre era nel fiore degli anni. Il ...

