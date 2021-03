Meteo Aprile 2021, che tempo aspettarci per Pasqua e per le settimane a seguire? (Di giovedì 25 marzo 2021) Aprile è ormai alle porte e la voglia di godere almeno del calore solare è grande. Ma sarà possibile farlo? Come noto (e come d’altra parte a Marzo) la situazione metereologica nel mese di Aprile in genere è davvero variabile. Pure essendo già piena primavera si passa all’improvviso dal caldo al freddo; possono giunger temporali e grandinate, oppure la temperatura ci permette di togliere gli indumenti invernali. Il mese che inizierà tra qualche giorno, pare destinato a comportarsi esattamente in tale modo, all’insegna della variabilità. Come riportato da diversi siti di settore, il bacino del Mediterraneo sarà interessato dal baricentro di un anticiclone: il tempo sarà quindi più stabile e il sole ci scalderà di più di quanto abbia fatto fino a ora. Per quanto riguarda le temperature, dovremo tenere ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 marzo 2021)è ormai alle porte e la voglia di godere almeno del calore solare è grande. Ma sarà possibile farlo? Come noto (e come d’altra parte a Marzo) la situazione metereologica nel mese diin genere è davvero variabile. Pure essendo già piena primavera si passa all’improvviso dal caldo al freddo; possono giungerrali e grandinate, oppure la temperatura ci permette di togliere gli indumenti invernali. Il mese che inizierà tra qualche giorno, pare destinato a comportarsi esattamente in tale modo, all’insegna della variabilità. Come riportato da diversi siti di settore, il bacino del Mediterraneo sarà interessato dal baricentro di un anticiclone: ilsarà quindi più stabile e il sole ci scalderà di più di quanto abbia fatto fino a ora. Per quanto riguarda le temperature, dovremo tenere ...

Advertising

periodicodaily : Occhio al Vortice Polare il meteo d’Aprile potenzialmente esplosivo #meteo #vorticepolare #meteo #aprile - CorriereQ : Meteo d’Aprile potenzialmente esplosivo, occhio al Vortice Polare - CentroMeteoITA : #METEO #PRIMAVERA - Tanto sole in arrivo per la conclusione #Marzo. Le anticipazioni per il mese di #Aprile e le ul… - infoitinterno : Previsioni Meteo, adesso “esplode” la Primavera: lungo periodo di sole e caldo tra fine Marzo e inizio Aprile - infoitinterno : Previsioni Meteo per aprile 2021: sarà un mese con tanto maltempo e nuovi colpi di coda invernali -