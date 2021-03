Lo smartworking ha cambiato in meglio i rapporti padre-figlio. Ma ora non fermiamoci qui (Di giovedì 25 marzo 2021) di Jakub Stanislaw Golebiewski Nella nostra cara Italia – malgestita da politicanti che si sputtanano per una dose di vaccino sui social – è in corso una lenta ma inesorabile evoluzione che ha investito in particolare uno dei due ruoli genitoriali che operano con responsabilità all’interno delle famiglie, quello dei padri. E sì, poter fare il papà in questo paese è una sfida continua, ma da genitori separati diventa anche un’interminabile via crucis. Con la pandemia, però, qualcosa è cambiato, abbiamo visto modificare quei rapporti di genitorialità arcaica ponendo semplicemente i genitori-lavoratori in situazioni sorprendentemente inedite e innovative, aspetti non ancora chiari all’attuale mondo politico, ma sui quali l’ex premier Giuseppe Conte aveva idee molto chiare e lungimiranti prevedendo misure per sostenere la genitorialità, la funzione sociale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) di Jakub Stanislaw Golebiewski Nella nostra cara Italia – malgestita da politicanti che si sputtanano per una dose di vaccino sui social – è in corso una lenta ma inesorabile evoluzione che ha investito in particolare uno dei due ruoli genitoriali che operano con responsabilità all’interno delle famiglie, quello dei padri. E sì, poter fare il papà in questo paese è una sfida continua, ma da genitori separati diventa anche un’interminabile via crucis. Con la pandemia, però, qualcosa è, abbiamo visto modificare queidi genitorialità arcaica ponendo semplicemente i genitori-lavoratori in situazioni sorprendentemente inedite e innovative, aspetti non ancora chiari all’attuale mondo politico, ma sui quali l’ex premier Giuseppe Conte aveva idee molto chiare e lungimiranti prevedendo misure per sostenere la genitorialità, la funzione sociale ...

Advertising

doradellasala : Il #covid ha cambiato tutti anche i testimoni di Geova. Non bussano più al citofono: ti chiamano direttamente a cas… - SicurezzaN : - magaolimpia : @SaryOtto Ma poi si è capito se davvero chi è in smartworking non lo può richiedere o se hanno cambiato idea? - ditaredrum : Questa zona rossa è una barzellettissima Sembra quasi che sia stata fatta solo per fare smartworking che per il re… - NativeMedia_srl : RT @Nova24Tec: Papà e smartworking: come è cambiato il rapporto con i figli? -