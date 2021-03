L’Eredità oggi non va in onda | ecco perché | il motivo

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 marzo 2021) del cambio 25 marzopomeriggio, giovedì 25 marzo 2021, non va insu Rai 1? Il gioco condotto ogni giorno da Flavio Insinna lascia il posto allo speciale Dantedì dalle 19.15, in diretta dal Quirinale.infatti si celebra in tutta Italia il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. L’evento clou è rappresentato proprio dal Dantedì, su Rai 1 pomeriggio dalle 19.15, con la diretta dal Salone dei Corazzieri al Quirinale per la Celebrazione dell’Anno Dantesco. La cerimonia, che sarà condotta da Serena Bortone, si terrà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro della Cultura, Dario Franceschini; Roberto Benigni leggerà un Canto della Divina Commedia (il XXV del Paradiso). Inoltre sono previsti interventi del gruppo di musica ...