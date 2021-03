La Base incontra Rousseau: ispiriamoci, guardando chi è stato più bravo di noi (Di giovedì 25 marzo 2021) Saggista sui temi dell’innovazione, Alessandro Cacciato da oltre venti anni lavora presso il sistema delle Camere di Commercio dove si occupa di promozione e formazione nel settore dell’impresa digitale. È relatore in numerosi convegni e workshop in Italia e all’estero sui temi dell’innovazione. Dal 2017 collabora in progetti di riattivazione urbana. È autore dei libri: “Il Sud Vola. Viaggio tra startup e giovani innovatori. E la pubblica amministrazione?” (2015 – Medinova Editore), “Il Petrolio? Meglio sotto terra” (2016 – Street Lib Editore), “La Sindrome del Gattopardo” (2021 – Rubbettino Editore). Alessandro Cacciato è tra i relatori del tour digitale “La Base incontra Rousseau” che sta coinvolgendo migliaia di attivisti per progettare insieme le sedi digitali tematiche e territoriali richieste sulla piattaforma. Vi riproponiamo ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 25 marzo 2021) Saggista sui temi dell’innovazione, Alessandro Cacciato da oltre venti anni lavora presso il sistema delle Camere di Commercio dove si occupa di promozione e formazione nel settore dell’impresa digitale. È relatore in numerosi convegni e workshop in Italia e all’estero sui temi dell’innovazione. Dal 2017 collabora in progetti di riattivazione urbana. È autore dei libri: “Il Sud Vola. Viaggio tra startup e giovani innovatori. E la pubblica amministrazione?” (2015 – Medinova Editore), “Il Petrolio? Meglio sotto terra” (2016 – Street Lib Editore), “La Sindrome del Gattopardo” (2021 – Rubbettino Editore). Alessandro Cacciato è tra i relatori del tour digitale “La” che sta coinvolgendo migliaia di attivisti per progettare insieme le sedi digitali tematiche e territoriali richieste sulla piattaforma. Vi riproponiamo ...

