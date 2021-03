Il box TV di Vodafone è tutto nuovo: è più piccolo, ha una nuova interfaccia e si comanda con la voce (Di giovedì 25 marzo 2021) L’operatore britannico svela il nuovo TV Box Pro dedicato alla fruizione di Vodafone TV. L’interfaccia è tutta nuova, con la ricerca potenziata e un’area dedicata ai bambini. Il telecomando ha due tasti dedicati per Netflix e Prime Video... Leggi su dday (Di giovedì 25 marzo 2021) L’operatore britannico svela ilTV Box Pro dedicato alla fruizione diTV. L’è tutta, con la ricerca potenziata e un’area dedicata ai bambini. Il telecomando ha due tasti dedicati per Netflix e Prime Video...

Advertising

_PuntoZip_ : Vodafone lancia il nuovo “TV BOX PRO” per un’esperienza TV sempre più intuitiva e innovativa - CeccarelliL_ : Vodafone lancia il nuovo “TV BOX PRO” per un’esperienza TV sempre più intuitiva e innovativa - NewsDigitali : #Vodafone lancia sul mercato il nuovo TV Box! - ritwittalo : Vodafone ha rinnovato il suo Tv Box - infoitscienza : Con il nuovo TV Box Vodafone basta la voce per trovare film e serie TV -