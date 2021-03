Il 30 marzo la Giornata dedicata a Carlo Urbani (Di giovedì 25 marzo 2021) Diversi gli ospiti chiamati a ricordare il medico che riuscì a identificare e classificare la Sars, malattia al centro dell’epidemia esplosa in Estremo Oriente e di cui rimase vittima il 29 marzo del 2003. Previste anche la proiezione di un video a cura dell’Aicu ed alcune esibizioni musicali. L’iniziativa si svolgerà in videoconferenza. Al termine la seduta ordinaria Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) Diversi gli ospiti chiamati a ricordare il medico che riuscì a identificare e classificare la Sars, malattia al centro dell’epidemia esplosa in Estremo Oriente e di cui rimase vittima il 29 marzo del 2003. Previste anche la proiezione di un video a cura dell’Aicu ed alcune esibizioni musicali. L’iniziativa si svolgerà in videoconferenza. Al termine la seduta ordinaria

Advertising

oss_romano : Verso il «#Dantedì», giornata nazionale dedicata a Dante che si celebra oggi #25 marzo. I mille volti dell’Alighier… - MiC_Italia : - 2... Mettilo in agenda! Il 25 marzo è il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a #DanteAlighieri. Preparati al… - crocerossa : ?? Anche quest'anno, il 26 marzo, parteciperemo all'iniziativa #MilluminodiMeno lanciata da @caterpillarrai per la G… - 1Carmelo1 : Giovedì 25 Marzo ore 12:20,mi trovo su Tangenziale Napoli altezza Corso Malta direzione ospedaliera Cardarelli,traf… - goamagazine : Il 25 marzo, in occasione del “Dantedì”, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, la Direzione Marketing t… -