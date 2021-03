I Ferragnez tornano a casa da Leone con la sorellina | i dettagli

Advertising

Gaia_Romaa : #ferragnez tornano a casa con la piccola Vittoria. Siete pronti ai video con Leo e la baby?!?!?!?? No, perché non so… - ronicarmonica : tutta Italia in ansia i #ferragnez che spariscono tornano con #vittoria ?????? -

E in questo febbraio 2020 ci aspettiamo un'altra storica reunion:i Ricchi e Poveri, ... "Eravamo idell'epoca ", la definizione della showgirl. Le telecamere di Sanremo 1995 non li ...Gli scatti risalgono al 2017, prima della nascita di Leo I 'a far parlare di sè sui social network, dopo che Chiara Ferragni ha postato alcune fotografie risalenti al 2017 che ritraggono la coppia tra baci appassionati e abbracci a New York. ...Milano, 25 marzo 2021 - Chiara Ferragni e sua figlia Vittoria, nata il 23 marzo, tornano a casa. Come succede sempre quando il parto e l'immediato post parto non hanno presentato problemi e dunque il ...Dopo mesi di attesa finalmente la bambina è venuta al mondo e la sua prima foto, postata sui social dai Ferragnez, ha ottenuto milioni di like e di commenti. A congratularsi con la coppia sono stati ...