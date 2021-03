Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Tutte in calo le principali Borse europee.“no” anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. In evidenzia a Piazza Affari l’editoria, dopo gli accordi con Google. Resta comunque incerto il clima generale, con i lockdown che bilanciano l’avanzamento delle campagne vaccinali, e il petrolio che è in calo dopo l’ottimadi ieri. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%. Profondoper il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 59,02 dollari per barile, in netto calo del 3,53%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +96 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il ...

Advertising

sesto1975 : E dopo aver visto questa foto sarà difficile poter lavorare per il resto della giornata...non potevi aspettare ques… - kintsvkuroi : sto cercando di silenziare tutte le parole sul drama della giornata ma è più difficile del previsto - _carotino : @eliscrivecose già oggi è una giornata difficile - renestrano : @SimoneMoriOff Bene ma giornata difficile. Tu come stai? - avvelenazione : è una giornata difficile con i sibuna oggi ma l’aggiornamento è che mi sono messa con xena -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata difficile

Il Messaggero

Resta comunque incerto il clima generale , con i lockdown che bilanciano l'avanzamento delle campagne vaccinali, e il petrolio che è in calo dopo l'ottimadi ieri. Sostanzialmente stabile l' ...Cerco di vivere allacome la canzone che avevo scritto in passato per Regina, Day by Day. ... In quest'ultimo anno è stato un po', perché non ci siamo visti a causa della pandemia. ...Oggi è il primo “Dantedì”, la Giornata mondiale dedicata a Dante per i 700 anni dalla sua morte, promossa e sostenuta dal Corriere della Sera, e nata da un’idea dello scrittore e critico Paolo Di Ste ...AGI/Vista - Migliaia di iniziative per celebrare il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della cultura Dari ...