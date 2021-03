Germania-Islanda si giocherà | il comunicato della Federazione tedesca

(Di giovedì 25 marzo 2021) Con unufficiale sui propri canali, la DFB (Deutscher Fußball-Bund) ha confermato che la gara di questa sera contro l’, valida per la prima giornata di qualificazioni ai Mondiali 2021, siregolarmente nonostante i due casi Covid tra le fila tedesche. Laha confermato l’isolamento per due calciatoriNazionale di Loew, Jonas Hofmann del Borussia M’gladbach e Marcel Halstenberg del Lipsia. Tutti gli altri giocatori e lo staff facente parte del gruppo squadra sono risultati nuovamente negativi al tampone quest’oggi, permettendo la disputagara di qualificazione ai prossimi Mondiali. Gesundheitsamt ordnet Quarantäne für Jonas #Hofmann und Marcel #Halstenberg an. Gute Besserung! Alle weiteren Spieler sowie das Team hinter dem Team wurden ...

Laha annunciato che due giocatori sono finiti in quarantena ma la partita di questa sera contro l'non è a ...Agitazione nel ritiro della nazionale a poche ora dalla sfida di Duisburg dopo la positività di un membro del gruppo squadra, che secondo indiscrezioni ...Un giocatore della nazionale tedesca è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto la federcalcio della Germania ...Hofmann è risultato positivo al Covid-19: isolamento anche per Halstenberg che con lui ha avuto un contatto diretto. Germania-Islanda non è a rischio. Non è iniziata col piede giusto l'avventura della ...