Future Games Show | stasera ore 23 | 00 Dove seguirlo?

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il2021 si terràin diretta twitch a partire dalle ore 23:00 orario italiano. L’evento sarà caratterizzato da uno speciale pre-presentato da Daedalic Entertainment che offrirà un esclusivo primo sguardo a The Lord of the Rings: Gollum. Ilavrà una durata di circa 100 minuti con alcuni giochi, studi di sviluppo e publisher già confermati: SiFu (SloCap) Naraka: Bladepoint (24 Entertainment) Tchia (Awaceb) Oddworld: Soulstorm Axiom Verge 2 Quantum Error Serial Cleaners Devolver Digital (un solo titolo) Square Enix (più titoli previsti) Goldfire Studios ll FGS: Springcase sarà presentato dalle star di Resident Evil 3 Remake, Jeff Schine (Carlos Oliveira) e Nicole Tompkins (Jill ...

