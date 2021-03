Esami e tesi con l' ' aiutino' a pagamento in università | 22 denunciati a Genova

Advertising

corzunino : Esami universitari e tesi falsate, 22 indagati a Genova - savonanews : Operazione '110 e... frode' della Guardia di Finanza di Genova: falsavano esami e tesi di laurea, denunciati 22 stu… - sandralopx : RT @repubblica: Esami universitari e tesi falsate, 22 indagati a Genova - ivan_toby : '110 e frode': GdF Genova denuncia 22 persone per esami e tesi falsati - repubblica : Esami universitari e tesi falsate, 22 indagati a Genova -

Ultime Notizie dalla rete : Esami tesi

TGCOM

Oppure gli affidavano, sempre dietro pagamento, la scrittura della. Per questo 22 studenti ... I casi sono stati scoperti durante gli appelli deglidella facoltà di Economia aziendale. L'...Non solo, ma anchedi laurea Dall'analisi svolta sui dati estrapolati dai device (smartphone, notebook), e sulla documentazione cartacea sequestrata al professore (soprattutto agende), ...Milano, 25 mar. (LaPresse) - Sono accusati di aver falsato alcuni esami e tesi di laurea grazie al ruolo di un professore esterno all'università. La guardia ...Serena e Filippo attendono con ansia l’esito degli esami clinici, dal dottor Volpicelli. La corsa contro il tempo di Rossella per consegnare la tesi al professore porterà i risultati sperati? Per ...