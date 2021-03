Dantedì, la Divina Commedia è il vertice della cultura occidentale (Di giovedì 25 marzo 2021) Il grande Pavel Florenskij nel suo saggio fondamentale Le porte regali ebbe la potente ispirazione di scrivere, riferendosi a uno dei vertici dell’iconografia cristiana orientale: “Se esiste la trinità di Rublev, l’icona della trinità di Rublev, esiste pure Dio”. Fin da ragazzo ho avuto una simile certezza riguardo La Divina Commedia e, in generale, all’opera di Dante Alighieri. Intendiamoci, non sono così ingenuo da scambiare la bellezza di un’opera con l’argomento ontologico di Anselmo d’Aosta (basterebbe una qualsiasi foto della giovane Debbie Harry), né così credulone da non poter contemplare la possibilità di immaginare un mondo ultraterreno inesistente (non credo che Cthulhu esista perché considero Lovecraft un abile scrittore, semmai può venirmene il sospetto guardandomi intorno). Però se intendiamo il concetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Il grande Pavel Florenskij nel suo saggio fondamentale Le porte regali ebbe la potente ispirazione di scrivere, riferendosi a uno dei vertici dell’iconografia cristiana orientale: “Se esiste la trinità di Rublev, l’iconatrinità di Rublev, esiste pure Dio”. Fin da ragazzo ho avuto una simile certezza riguardo Lae, in generale, all’opera di Dante Alighieri. Intendiamoci, non sono così ingenuo da scambiare la bellezza di un’opera con l’argomento ontologico di Anselmo d’Aosta (basterebbe una qualsiasi fotogiovane Debbie Harry), né così credulone da non poter contemplare la possibilità di immaginare un mondo ultraterreno inesistente (non credo che Cthulhu esista perché considero Lovecraft un abile scrittore, semmai può venirmene il sospetto guardandomi intorno). Però se intendiamo il concetto ...

