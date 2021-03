Daniel Guerini, la rabbia dei familiari e le urla dopo la tragedia. Grave anche l'amico: 'È in rianimazione' (Di giovedì 25 marzo 2021) Daniel Guerini è morto a 19 anni, in un tragico incidente d'auto ieri sera a Roma all'incrocio tra via Palmiro Togliatti e viale dei Romanisti. La Smart Four Four sulla quale viaggiava insieme a due ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 marzo 2021)è morto a 19 anni, in un tragico incidente d'auto ieri sera a Roma all'incrocio tra via Palmiro Togliatti e viale dei Romanisti. La Smart Four Four sulla quale viaggiava insieme a due ...

Advertising

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - Inter : FC Internazionale Milano si unisce in un grande abbraccio alla famiglia di Daniel Guerini, calciatore della Primave… - acffiorentina : La Fiorentina si unisce al cordoglio della Lazio per l'improvvisa e dolorosa scomparsa di Daniel Guerini che aveva… - Zcfnews : Deceduto in un incidente automobilistico Daniel Guerini, centrocampista della Lazio Primavera. Gravina: “Tragedia c… - SSLazioOrg : RT @Vivo_Azzurro: Deceduto in un incidente automobilistico Daniel Guerini, centrocampista della Lazio Primavera e Azzurrino nelle Nazionali… -