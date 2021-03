Advertising

TgLa7 : La #Danimarca ha prorogato oggi la #sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di #AstraZeneca nel Paese per 'altr… - TgLa7 : Il #vaccino Covid-19 di #AstraZeneca è efficace al 76% contro i casi sintomatici della malattia: lo ha reso noto la… - Adnkronos : #Vaccino #AstraZeneca, nuovi dati a Usa: 'Efficace al 76%' - TV7Benevento : Covid: su Astrazeneca von der Leyen rassicura Draghi, dosi prodotte in Ue destinate ad Ue... - algirone : RT @GiovaQuez: Il vaccino contro il Covid di AstraZeneca ha mostrato un'efficacia del 76% nel prevenire il Covid sintomatico e del 100% nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Astrazeneca

Nel corso del Consiglio europeo sul19, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ripercorso i punti salienti della vicenda dei vacciniritrovati nello stabilimento di Anagni e ha chiesto alla presidente della ...... ma anche di Villa Serena che peraltro sta già collaborando con alcuni corpi, come i vigili del fuoco, per somministrare le dosi. Leggi anche novità Vaccino, dalla prossima ...BRUXELLES. – Da falco dei conti pubblici a sostenitore di una solidarietà interessata sulla distribuzione dei vaccini anti-Covid tra gli Stati membri. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz tiene il ...Roma, 25 marzo - Alla vigilia della cabina di regia sull'emergenza Covid convocata per domani alle 16 dal premier Mario Draghi pesano come un macigno i dati del bollettino Covid odierno. Con 2 3.696 n ...