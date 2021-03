Covid e punti vaccino: ecco le linee guida per le Regioni (Di giovedì 25 marzo 2021) Emergenza Covid in Italia e vaccini, arrivano le linee guida del governo per le Regioni – già condivise nella riunione di oggi – sui punti vaccinali che somministreranno almeno 800 dosi al giorno, dunque classificabili come punti di medie e grandi dimensioni: nel documento, la possibilità di raggiungere i punti con i mezzi pubblici e il personale previsto per assistere alle vaccinazioni. “Nell’ottica di favorire la massima adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19 – si legge nel documento visionato dall’Adnkronos-, e nel rispetto delle esigenze delle persone con disabilità”, i “punti vaccinali di grandi dimensioni dovrebbero essere di norma collocati in aree facilmente raggiungibili con i servizi di trasporto pubblico locale o ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Emergenzain Italia e vaccini, arrivano ledel governo per le– già condivise nella riunione di oggi – suivaccinali che somministreranno almeno 800 dosi al giorno, dunque classificabili comedi medie e grandi dimensioni: nel documento, la possibilità di raggiungere icon i mezzi pubblici e il personale previsto per assistere alle vaccinazioni. “Nell’ottica di favorire la massima adesione alla campagna vaccinale anti-19 – si legge nel documento visionato dall’Adnkronos-, e nel rispetto delle esigenze delle persone con disabilità”, i “vaccinali di grandi dimensioni dovrebbero essere di norma collocati in aree facilmente raggiungibili con i servizi di trasporto pubblico locale o ...

