Contributo fondo perduto: le regole dell’utilizzo in compensazione (Di giovedì 25 marzo 2021) Le novità del nuovo Contributo a fondo perduto del decreto Sostegni, rispetto a quello dei decreti precedenti, sono principalmente due: la prima che non è legato al codice Ateco dell’attività esercitata, la seconda è la modalità in cui può essere riscosso. Infatti, oltre all’accredito bancario, si può sceglierne l’utilizzo in compensazione nel Modello F24. Vediamo Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Le novità del nuovodel decreto Sostegni, rispetto a quello dei decreti precedenti, sono principalmente due: la prima che non è legato al codice Ateco dell’attività esercitata, la seconda è la modalità in cui può essere riscosso. Infatti, oltre all’accredito bancario, si può sceglierne l’utilizzo innel Modello F24. Vediamo

Advertising

PaoloPiggi : TARQUINIA – Il Comune di Tarquinia ha pubblicato una guida per fornire tutte le indicazioni utili per richiedere e… - nandopagliara : Contributi fondo perduto Decreto Sostegni: alcuni chiarimenti fondamentali - infoiteconomia : Avvocati, il Fisco affina i controlli per il contributo a Fondo perduto - moneypuntoit : ?? Fondo perduto DL Sostegni non spettante: come restituirlo e sanzioni ?? - FiscoSette : Decreto Sostegni: breve guida al contributo a fondo perduto -