Carabiniere si toglie la vita con la pistola di servizio | aveva 55 anni

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tragedia a Collemarino. Undi 55è stato ritrovato senzaall'interno della propria auto questa mattina. Si è sparato un colpo al petto con ladi. Non ha lasciato ...

Tragedia a Collemarino. Undi 55 anni è stato ritrovato senza vita all'interno della propria auto questa mattina. Si è sparato un colpo al petto con la pistola di servizio. Non ha lasciato alcun biglietto di addio e ...Tragedia ad Ancona nelle prime ore della mattinata di giovedì 25 marzo: undi 56 anni si è infatti tolto la vita davanti alla caserma di Collemarino, dove prestava servizio. Il suicidio avrebbe avuto luogo intorno alle ore 4.00. Dopo aver posteggiato la propria ...(AGR) Ennesimo suicidio nelle file delle forze dell’Ordine. Ad Ancona, Un carabiniere in servizio presso la stazione di Collemarino, si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza. Il tragic ...Il Carabiniere si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza. Ennesimo suicidio nelle file delle forze dell’Ordine. Ad Ancona, Un carabiniere in servizio presso la ...