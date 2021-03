Brasilerao | la Federazione concederà solo un esonero a stagione ai club

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il Brasileirao segna la strada verso una nuova epoca anche per quanto riguarda gli esoneri degli allenatori. Il campionato, che di solito vede tanti allontanamenti e cambi di allenatore, cambierà notevolmente le proprie abitudini. I continui cambi di tecnico hanno indispettito la CBF e la CONMEBOL, che hanno studiato una stretta sugli esoneri che partirà dal Brasileirao 2021: ipotranno cambiare allenatoreuna volta a, limitando così il viavai di tecnici e la confusione che da esso scaturisce. Un incentivo a creare progetti ad ampio spettro e non prendere decisioni momentanee, e anche un occhiolino a quel calcio europeo che il Brasile e il resto del continente sudamericano cercano di imitare con sempre maggior insistenza. Vedremo se la mossa darà i suoi frutti o meno e se anche in Europa potrà essere seguita, visto ...