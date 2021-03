Anteprima GP Qatar | il mondiale è al via

(Di giovedì 25 marzo 2021) Finalmente ci siamo! La stagione 2021 della MotoGP sta per partire, e vi offriamo come da tradizione l’del primo GP dell’anno in. Dopo sei giornate di test sullo stesso circuito, abbiamo provato a farci un’idea dei valori in campo, ma solo il weekend di gara ci dirà la verità. Il circuito di Losail presenta una sfida tecnica atipica rispetto alle altre le piste, e vale la pena approfondire l’argomento. Ma i protagonisti veri sono i piloti: chi sono i favoriti e chi i comprimari? Di questo e di molto altro ne parleremo in questo articolo. GP, tutte le info e gli orari della TVGP: quali sono le sfide tecniche? Il Losail International Circuit è lungo 5400 metri, e presenta caratteristiche peculiari. Ha 10 curve a destra e 6 a sinistra, ed il rettilineo più ...

proprio in questi giorni, infatti, i costruttori sono impegnati negli ultimi test a Losail, il circuito del Qatar, in mezzo alle dune che il prossimo 28 Marzo spalancheranno i cancelli su un ... Il team clienti Honda, quello LCR gestito da Lucio Cecchinello, disporrà per la prima volta di due moto del 2021 semiufficiali. Questo primo GP verrà mandato in diretta, qui in Italia, sulla piattafor ... Il motomondiale è pronto a rombare i propri motori per la prima gara della stagione 2021. Come da tradizione, il campionato MotoGP inizia a Losail nel GP ...