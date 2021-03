Anche in Europa EMUI 11 su Honor 20 dal 25 marzo: arriva Magic UI 4 (Di giovedì 25 marzo 2021) arrivano finalmente buone notizie in queste ore per i tanti utenti in possesso di un Honor 20 e, al contempo, in attesa dell’aggiornamento con Magic UI 4. Quello che, per intenderci, porterà con sé le specifiche che abbiamo imparato a conoscere con EMUI 11 in questi mesi. Riscontri dunque particolarmente interessanti, se pensiamo che il nostro ultimo bollettino sull’argomento, risalente alla scorsa settimana, ci parlava di avvistamenti del pacchetto software in Asia. Ebbene, ora il rollout pare sia globalizzato. Cosa succede in Italia con Honor 11 verso l’aggiornamento EMUI 11 Provando ad esaminare la situazione in modo più dettagliato, potremmo rifarci a quanto è stato riportato in questi minuti da una fonte come Huawei Update. Secondo quanto abbiamo appreso in questi minuti, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 marzo 2021)no finalmente buone notizie in queste ore per i tanti utenti in possesso di un20 e, al contempo, in attesa dell’aggiornamento conUI 4. Quello che, per intenderci, porterà con sé le specifiche che abbiamo imparato a conoscere con11 in questi mesi. Riscontri dunque particolarmente interessanti, se pensiamo che il nostro ultimo bollettino sull’argomento, risalente alla scorsa settimana, ci parlava di avvistamenti del pacchetto software in Asia. Ebbene, ora il rollout pare sia globalizzato. Cosa succede in Italia con11 verso l’aggiornamento11 Provando ad esaminare la situazione in modo più dettagliato, potremmo rifarci a quanto è stato riportato in questi minuti da una fonte come Huawei Update. Secondo quanto abbiamo appreso in questi minuti, ...

stebellentani : La conferenza tedesca delle 12 chiuderà anche per l'Europa, ultimo continente rimasto a combattere il virus a colpi… - matteosalvinimi : Bene #Draghi, avanti con velocità, efficacia e trasparenza, anche facendo da soli se l’Europa non funziona. Dalla L… - LegaSalvini : La Commissione Europea ha stipulato MALE dei contratti e ora ne stiamo pagando tutti le conseguenze. Così non va, i… - AndreaCervone : @Anse1987 @giolongoo @domenicopanacea No, infatti anche l’Europa con il famoso green pass autorizza allo spostament… - playroma : La Roma si prepara a un calendario molto serrato, che prevede anche le gare di andata e ritorno dei quarti di final… -