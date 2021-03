WTA 1000 Miami, Cocciaretto passa il 1° turno delle qualificazioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Wta Miami Cocciaretto passa. Una bella vittoria per un’italiana nel torneo 100 di Miami. La Cocciaretto, tennista ventenne anconetana, è reduce da un doppio primo turno conquistato negli Austrialian Open 2020-21. Nello stesso tempo c’è stata la delusione per la triplice eliminazione di altre azzurre: nell’ordine Sara Errani, Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Wta Miami L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Niente impresa, Sinner si arrende al re Nadal Carreno Busta sconfitto da Djokovic, polemizza con il serbo dopo la gara Berrettini, addio Finals, non è al 100% ma non vuole alibi Aleksandrina Naydenova, la tennista bulgara squalificata a vita Tennis Roland Garros vi è la ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Wta. Una bella vittoria per un’italiana nel torneo 100 di. La, tennista ventenne anconetana, è reduce da un doppio primoconquistato negli Austrialian Open 2020-21. Nello stesso tempo c’è stata la delusione per la triplice eliminazione di altre azzurre: nell’ordine Sara Errani, Martina Trevisan e Jasmine Paolini. WtaL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Niente impresa, Sinner si arrende al re Nadal Carreno Busta sconfitto da Djokovic, polemizza con il serbo dopo la gara Berrettini, addio Finals, non è al 100% ma non vuole alibi Aleksandrina Naydenova, la tennista bulgara squalificata a vita Tennis Roland Garros vi è la ...

