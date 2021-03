Violenza sulle donne, c’è un numero da tenere a mente (Di mercoledì 24 marzo 2021) Antonella Baccaro (foto Carlo Furgeri Gilbert). Ci vorranno 352 giorni prima che sentiate di nuovo l’intero Paese parlare delle donne e dei loro problemi irrisolti (che poi sarebbero di tutti): tanti ne mancano prima del prossimo, “attesissimo” 8 marzo. Intanto bisogna che ci organizziamo come abbiamo sempre fatto. E allora parliamo di come affrontare le violenze domestiche sulle donne. Il difetto delle statistiche al riguardo è che non danno immediatamente la misura del fenomeno. Sentirete dire, ad esempio, che il numero di omicidi che hanno come vittima una donna nel tempo e in valore assoluto è diminuito. Vero: questo è l’argomento che utilizzano quanti vorrebbero minimizzare il problema. Ma è vero anche che negli anni ’90 le donne rappresentavano l’11 per cento di ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 24 marzo 2021) Antonella Baccaro (foto Carlo Furgeri Gilbert). Ci vorranno 352 giorni prima che sentiate di nuovo l’intero Paese parlare dellee dei loro problemi irrisolti (che poi sarebbero di tutti): tanti ne mancano prima del prossimo, “attesissimo” 8 marzo. Intanto bisogna che ci organizziamo come abbiamo sempre fatto. E allora parliamo di come affrontare le violenze domestiche. Il difetto delle statistiche al riguardo è che non danno immediatala misura del fenomeno. Sentirete dire, ad esempio, che ildi omicidi che hanno come vittima una donna nel tempo e in valore assoluto è diminuito. Vero: questo è l’argomento che utilizzano quanti vorrebbero minimizzare il problema. Ma è vero anche che negli anni ’90 lerappresentavano l’11 per cento di ...

