VIDEO / Scoppia la Primavera a casa Costacurta-Colombari: l’ex Miss Italia è in formissima (Di mercoledì 24 marzo 2021) La moglie di Billy Costacurta, Martina Colombari, è sempre bellissima. Nell'ultimo post sui social balla sulle note di "È la Primavera" e mostra di essere in forMissima. Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 24 marzo 2021) La moglie di Billy, Martina, è sempre bellissima. Nell'ultimo post sui social balla sulle note di "È la" e mostra di essere in forima. Golssip.

Advertising

SawSerendipity : RT @smilingforjimin: a me scoppia il cuore quando è così felice - brightshadow97 : RT @smilingforjimin: a me scoppia il cuore quando è così felice - smilingforjimin : a me scoppia il cuore quando è così felice - infoitcultura : Amici 20 - Serena scoppia in lacrime, la squadra Zerbi-Celentano accusa Rosa che ribatte: “Siete tutti falsi” (VIDE… - leivuolelaluna : ho il cuore che mi scoppia -