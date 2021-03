Variante New York, identificati nelle Marche primi 2 casi in Italia (Di mercoledì 24 marzo 2021) identificati nelle Marche i primi due casi in Italia di Variante ‘newYorkese’ del Covid-19, classificata così essendo risultata sequenziata a New York, negli Stati Uniti, nel novembre scorso. A rivelarla il Laboratorio di virologia dell’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona-Università Politecnica delle Marche che ha analizzato i tamponi di due persone, non apparentemente correlate, provenienti dalla provincia di Pesaro e Urbino.? Secondo quanto riferito dal Stefano Menzo, direttore del laboratorio di virologia, la scoperta è avvenuta nell’ambito della sorveglianza epidemiologica molecolare effettuata a campione. La Variante è stata identificata tramite sequenziamento nucleotidico della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021)dueindi‘newese’ del Covid-19, classificata così essendo risultata sequenziata a New, negli Stati Uniti, nel novembre scorso. A rivelarla il Laboratorio di virologia dell’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona-Università Politecnica delleche ha analizzato i tamponi di due persone, non apparentemente correlate, provenienti dalla provincia di Pesaro e Urbino.? Secondo quanto riferito dal Stefano Menzo, direttore del laboratorio di virologia, la scoperta è avvenuta nell’ambito della sorveglianza epidemiologica molecolare effettuata a campione. Laè stata identificata tramite sequenziamento nucleotidico della ...

fattoquotidiano : COVID: 'VARIANTE DI NEW YORK' Primi due casi in Italia [Leggi] - LiveSicilia : Covid, in Italia è arrivata la variante New York - WowNotizie : RT @fattoquotidiano: COVID: 'VARIANTE DI NEW YORK' Primi due casi in Italia [Leggi] - MatteoBolognes6 : La variante New York è arrivata nelle marche ma le regioni sono chiuse. @robersperanza ha mai pensato alle dimissio… - REstaCorporate : RT @Adnkronos: #Variantecovid New York, identificati nelle #Marche primi 2 casi in Italia -