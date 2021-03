Turchia-Olanda | gol Calhanoglu dalla distanza | i padroni di casa calano il tris VIDEO

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Hakanha avuto bisogno di appena 30 secondi per trovare la via del gol nella ripresa del match. Il centrocampista del Milan ha siglato il gol del 3-0 con una bella conclusione dal limite dell’area. Lasciato indisturbato, si è coordinato e con un destro vincente ha battuto il portiere. Prosegue il dominio turco. In alto e di seguito ildel gol. SportFace.

Commenta per primo Hakan Calhanoglu sempre più punto fermo anche nella propria nazionale. Il trequartista del Milan è stato schierato dal 1' con la suanella sfida all'Turchia-Olanda: De Ligt segna, anzi no. La palla è dentro? (VIDEO). Ecco cosa è successo nel match valevole per le qualificazioni Mondiali ...Turchia-Olanda, deviazione sfortunata di De Ligt: gol Burak Yilmaz VIDEO. Match valevole per la prima giornata delle qualificazioni Mondiali ...