Tamberi batte il Covid | ' Tampone negativo | ora provate a fermarmi'

'Tampone negativo, ora provate a fermarmi!'. Gianmarco ha reso noto, sui suoi profili social, di avere superato il Covid - 19. L'altista azzurro, che ha anche pubblicato un video in cui sfoga tutta la sua gioia, era risultato positivo lo scorso 14 ... Larissa record nel lungo: salta 6,91 e mamma Fiona Se il bersaglio grosso è l'Olimpiade di Tokyo , l'Europeo di Torun è uno snodo importante per nell'anno olimpico che dovrà risarcirlo ... "È stata una finale europea - commenta Gianmarco Tamberi - che vale quanto una finale olimpica. Se alle Olimpiadi arriverò secondo non uscirò soddisfatto, come non lo sono qui, e rimane un po' l'amaro ..."