Scuole, riapertura anche in zona rossa dopo Pasqua: il piano per elementari, medie e superiori (Di mercoledì 24 marzo 2021) dopo Pasqua le Scuole ripartono. Più che un obiettivo, è una certezza. E’ quanto trapela dagli ambienti vicini a Palazzo Chigi. Il premier Mario Draghi si è imposto la riapertura delle Scuole come una delle priorità dell’agenda di governo. Il punto sarà decidere come e quando. Il Governo vuole riaprire le Scuole Le date su L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 marzo 2021)leripartono. Più che un obiettivo, è una certezza. E’ quanto trapela dagli ambienti vicini a Palazzo Chigi. Il premier Mario Draghi si è imposto ladellecome una delle priorità dell’agenda di governo. Il punto sarà decidere come e quando. Il Governo vuole riaprire leLe date su L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

