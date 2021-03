Scuola: sottosegretario Sasso, 'meglio empatia che quiz a crocette a docenti, Mi ne terrà conto' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Al nozionismo da quiz a risposta multipla, nel valutare un docente preferirei evidenziarne la bravura nel trasmettere il sapere agli studenti. empatia con la classe, armonia nella gestione, valorizzazione delle eccellenze e recupero di chi è rimasto indietro. Capacità di "condurre a sé" i propri alunni. Tutti elementi che non si misurano in pochi minuti, con relativa ansia da prestazione da quiz a crocette. Ma questo insegnanti, famiglie e studenti già lo sanno. E sono certo che anche qui in viale Trastevere, a breve, se ne terrà conto". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Al nozionismo daa risposta multipla, nel valutare un docente preferirei evidenziarne la bravura nel trasmettere il sapere agli studenti.con la classe, armonia nella gestione, valorizzazione delle eccellenze e recupero di chi è rimasto indietro. Capacità di "condurre a sé" i propri alunni. Tutti elementi che non si misurano in pochi minuti, con relativa ansia da prestazione da. Ma questo insegnanti, famiglie e studenti già lo sanno. E sono certo che anche qui in viale Trastevere, a breve, se ne". Lo scrive sulla sua pagina Facebook ilall'Istruzione Rossano

